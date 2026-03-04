“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、JR岡山駅と、そこに集まる様々な列車たちです。☆☆☆☆☆山陽・山陰・四国を結ぶ中国地区の一大拠点・JR岡山駅。在来線は10番乗り場まであり、ここに7つの路線が集結しているのです。8番乗り場には、快速「マリンライナー」高松行。先頭の1号車だけはJR