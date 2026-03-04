「日比谷音楽祭 2026」 5月30日、31日の２日間にわたり開催するフリーイベント「日比谷音楽祭 2026」の第2弾出演アーティストが発表された。新しい学校のリーダーズ、在日ファンクなど世代やジャンルの枠を超えた８組。2019年に始動した日比谷音楽祭は、音楽プロデューサー亀田誠治の「質の高い音楽体験を、誰もが無料で楽しめる場を作りたい」という想いから誕生し、今年で8年目を迎える。昨年の「日比谷音楽祭 20