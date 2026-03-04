【新興国通貨】ドル高ペソ安優勢＝メキシコペソ ドルペソは昨日1ドル＝17.30ペソ前後から17.877を付けた。中南米市場動向を警戒した有事のドル買いと、リスク回避での新興国通貨売りが目立った。高値から調整が入ったものの17.60前後がしっかりとなっておりドル高ペソ安の流れが継続。NY夕方からアジアにかけては17.70前後での推移。 対円でもペソ安となり、東京市場で付けていた9.10円前後からの下げが目立ち、8.827円を