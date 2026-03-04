リンクをコピーする

テクニカルポイントドル円上値抵抗水準の158.00円を超えるとボリンジャーバンド2シグマ上限意識へ 158.62ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 157.75エンベロープ1%上限（10日間） 157.64現値 156.1910日移動平均 155.99一目均衡表・転換線 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.72一目均衡表・雲（下限） 155.4121日移動平均 155.40100日移動平均 155.08一目均