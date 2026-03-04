韓国総合指数一時11％超の下げ 韓国株式市場で総合指数（KOSPI)は一時11％超の下げとなる5150.82を付けた。新興中心のコスダックはKOSPI以上の下げとなっている。 韓国総合株価指数 5186.85（-605.06-10.45%）