秋田朝日放送 秋田県内の公立高校で４日朝から１次募集の学力検査が行われています。 秋田県内公立高校の１次募集は、全日制４４校・定時制６校で一般選抜・特色選抜ともに４日学力検査と面接が行われています。一次募集の最終志願倍率は全日制で０．８４倍です。 このうち秋田市の秋田中央高校では、２１０人の募集に対し２４４人が志願していて、受験生たちが学力検査に臨んでいます。 秋田県教育庁によりますと、一部