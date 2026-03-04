2025年、浜松市で殺害された高齢男性の自宅へ放火した罪に問われているフィリピン国籍の男（32）の初公判が3日、地裁浜松支部で開かれ検察は拘禁刑4年を求刑しました。フィリピン国籍の工員の被告（32）は2025年8月、浜松市中央区で殺害された当時75歳の男性の自宅に火をつけ床の一部を焼いた罪に問われています。3日、地裁浜松支部で開かれた初公判で被告の男（32）は起訴内容を認めました。この事件では、男性を殺害した罪などで