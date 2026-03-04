静岡市葵区で3日、能登半島地震の被災地復興を応援するコンサートが開かれました。これは、音楽を通じて被災した人へ祈りや安らぎ 勇気を届け 来場した人とともに被災地への継続した応援の輪を広げようと開かれたものです。3日は、静岡市清水区出身の鈴木織衛さん指揮の下、「オーケストラ・アンサンブル金沢」が能登半島地震で亡くなった人を追悼するための曲としてかかれた「祈り、そして光ー能登半島地震犠牲