タレントの辺見えみり（49）が3日、自身のインスタグラムを更新。「小学校最後のひな祭り」とつづり、長女（12）、母・辺見マリ（75）と過ごすひとときを紹介。豪華な食卓に長女の近影ショットを公開した。【写真】「嬉しそう」春から中学生になる長女＆母・辺見マリの2ショット公開した辺見えみりえみりは「小学校最後のひな祭りとにかくこんなにたくさん芽ねぎが食べられる幸せ芽ねぎに関しては、ほぼ私が頂きました」