アメリカのトランプ大統領は3日、アメリカの国際開発金融公社（DFC）に対し、ペルシャ湾を航行する全ての船会社に、適正な価格の保険を提供するよう命じたと明らかにした。アメリカとイスラエルによる攻撃に対し、イランの革命防衛隊はペルシャ湾につながるホルムズ海峡を封鎖したと発表し、石油タンカーなどの船舶が巻き添えを恐れて事実上、海峡を通過できない状態が続いている。こうした中、トランプ大統領は3日、SNSで「アメリ