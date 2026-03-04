ピン芸人のヒコロヒーが4日、都内で行われた「NICOBOが描く人との共棲にむけた次の展開」発表会に登壇した。【写真】かわいすぎるロボットの横で…一緒に家飲みがしたいと語るヒコロヒーNICOBOは、利便性や効率を追求しながら人の代わりに作業を行うロボットとは異なり、人と共棲し「心の豊かさ」を提供価値とする”弱いロボット”。喃語（なんご＝乳児が発する意味のない言葉）のような「モコ語」を話し、人の生理現象なども