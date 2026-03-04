「旧統一教会に解散命令」が4日、X（旧ツイッター）で急上昇し、トレンド1位となった。この日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散命令請求を巡る即時抗告審で、東京高裁（三木素子裁判長）が、解散を命じた東京地裁決定を支持し、教団側の即時抗告を退ける決定をした。この決定を受け、SNS上には「まだ最高裁があるよね」「当然でしょ」「解散命令は当然だが、彼らの全面的なバックアップを受けて今の座を得た政府要