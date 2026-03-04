アメリカメディアは3日、UAE＝アラブ首長国連邦がイランへの攻撃を検討していると報じました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、関係者の話として、UAE＝アラブ首長国連邦が、イランによるミサイル攻撃などを阻止するため、軍事行動を検討していると報じました。UAE外務省は声明で、「UAEは自衛権を保持している」と述べ、「イランによる度重なる攻撃を受けて防衛態勢を変更する決定を下していない」としています。アメ