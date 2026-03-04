歌手の工藤静香（55）が3日、Instagramを更新。“家族からのリクエスト”で作った手料理を披露し、話題になっている。【映像】工藤静香の豪邸と話題の自宅庭や手料理2000年12月に俳優の木村拓哉（53）と結婚した工藤。2001年5月にフルート奏者の長女・Cocomi（24）、2003年2月にはモデルや俳優として活躍する次女・Koki,（23）を出産した。Instagramでは、「すんごい豪邸」「こっ、公園ですか？！」などのコメントが寄せられた