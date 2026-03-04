桜の開花が近づく中で、広島で「令和の花咲かおじさん」物語です。最新の桜の開花予想では、東京は20日、広島では22日の開花が予想されています。そんな広島では今、ある“挑戦”が行われているんです。取り組んでいるのは、本来の時期よりも花を早く咲かせる「開花促成」です。桜の木を巨大なビニールで覆い、サクラに“春が来た”と感じさせる仕組みで、例年より約2週間早い満開を目指しています。この挑戦を試みるのは、広島市