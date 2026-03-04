アメリカ、イスラエルとイランの攻撃の応酬が続いています。イスラエル軍は3日、イランの最高指導者ハメネイ師の後継者を選ぶ会議が開かれる建物を攻撃しました。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃は3日も続いています。イスラエルはイラン北部でハメネイ師の後継者を選ぶ聖職者会議が開かれる建物を空爆しました。ただ、当時、何人が建物にいたかなどはわかっていません。アメリカ軍幹部は日本時間4日朝、これまでにイラ