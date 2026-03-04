今回は、反抗期の息子に突然「消えろ」と言われたエピソードを紹介します。もう息子と暮らすのは無理…「中2の息子の反抗期に悩まされています。小さい頃はママっ子で、本当に可愛かったんですが……。でも今息子は私に会うたびに『お前うぜえよ！』などと耳を疑うような暴言を吐いてくるんです。私はメンタルの調子があまり良くなく、息子の暴言を聞くたびに寝込んでしまうほどです。そんなある日、息子に『お前なんて大嫌いだ！