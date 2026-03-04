キュービーネットホールディングスは３日ぶりに反発している。３日の取引終了後に発表した２月度の国内店舗売上高で、既存店売上高が前年同月比１．８％増となり、１９カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。昨年２月に実施した価格改定から１年が経過したことでその影響こそ薄れたものの、同じく昨年２月から「ツキイチ割引キャンペーン」の対象年齢を６５歳以上から全年齢層に拡大したこ