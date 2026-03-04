４日未明、福山市の住宅で拳銃を発砲したような音がし、その後、住宅からは頭から血を流した男性が見つかりました。警察によると、４日午前４時１５分ごろ、福山市川口町の住宅で、この家に住む家族から「揉め事があった」と通報がありました。警察官が現場に駆けつけ、家族の安全を確保したところ、午前４時半ごろ、家の中から拳銃を発砲したような音がしたということです。その後、午前９時すぎ、警察が家に突入したところ