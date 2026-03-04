月が地球の影に隠れる「皆既月食」が３日夜、福山市でも観測されました。福山市ではアマチュア天文愛好家による「皆既月食」の観測会が開かれ、約３０人が集まりました。午後８時ごろ、月全体が地球の影に入り「皆既月食」の状態に。すると、雲のすきまからは赤黒い月が夜空に現れました。■アストロクラブふくやま児玉英夫さん「人間の力をはるかに超えている実際に感じて、科学に興味をもつきっかけになってほしい。」「