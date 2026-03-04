長崎市の看護専門学校で卒業式が行われ、看護師の卵が新たな一歩を踏み出しました。 長崎市医師会看護専門学校の卒業式。 准看護師や看護師を目指す125人の学生が旅立ちの日を迎えました。 （卒業生） 「自分の周りの人たちと頑張れた、助け合うことができた3年間だった」 （卒業生） 「患者や家族の声を聞いて寄り添っていける看護師になりたい」 国家試験の合格発表を控えている卒業生たち。 医療現