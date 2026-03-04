この記事をまとめると ■Q by アストンマーティンがヴァンキッシュ・ヴォランテをベースにワンオフモデルを製作 ■「ウェーブエディション」と名付けられ車両全体でフロリダの海を表現する ■オークションに出品され落札金全額がナポリ児童教育財団に寄付される フロリダの海を纏った特注モデル ヴァンキッシュ・ヴォランテは、アストンマーティンが誇るもっともパワフルなコンバーチブルだ。5.2リッターV12ツインターボエンジン