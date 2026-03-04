俳優の土屋太鳳（31）が3日、自身のインスタグラムを更新。ひな祭りに「小さな家族と一緒に作った」という“ハート型”のかわいらしい押し寿司を披露した。【写真】「愛がギュウギュウ」“小さな家族”と一緒に作った押し寿司を披露した土屋太鳳土屋は「小さな家族と一緒に作った押し寿司はちょっと希ちゃんのケーキみたい ドタバタしながら作ったので具材を入れ忘れたり途中で食べたくなってしまったりしたけれど味は美味しか