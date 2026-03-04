東京五輪競泳の女子個人メドレーで、200メートル、400メートルの2種目で金メダルに輝いた大橋悠依さん（30）が4日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。大橋さんは【ご報告】と題してはじめ、「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と投稿。さらに「目標に向かって真っ直ぐな彼を見習いながらこれまで通り一生懸命やるべきことに励みつつ、笑顔溢れる毎日を過ごしていきたいと思い