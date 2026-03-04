文部科学省による世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への解散命令請求を巡り、東京高裁が解散を命じる決定をしたことを受け、松本文科相は４日、「違法な献金勧誘などの行為で、長期間にわたり、多数の方が多額の財産的、精神的損害を受けてきたという我々の主張が認められた」とのコメントを発表した。教団財産の清算手続きが始まることに対しては、「清算が円滑かつ確実に進められ、被害者の救済がなされることを期待する」