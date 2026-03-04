阪神は4日、ハヤテと行う春季教育リーグ（ちゅ〜るスタジアム清水）のスタメンと先発を発表した。ドラフト5位・能登嵩都（24＝オイシックス）が先発。2月23日の日本ハムとのオープン戦以来の実戦登板となる。以下、発表された阪神のスタメン。1番左島田2番三木浪3番中井坪4番右コンスエグラ5番指糸原6番捕梅野7番一佐野8番二植田9番遊山田先発能登