俳優・松雪泰子が、自重エクササイズで体の歪みや痛みを解消する運動療法「エゴスキュー・メソッド」のインストラクター資格を取得をしたと明かした。【映像】メソッドを実演する松雪松雪は3月2日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。53歳になった今も変わらない美と健康の秘訣を明かした。「インストラクターの資格をお取りになったというのは？」と黒柳に聞かれると、松雪は「コロナの時にちょっと時間が空いた