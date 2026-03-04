インスタグラムを更新ミラノ・コルティナ五輪で3つの銅メダルを獲得したスピードスケート女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）が4日、インスタグラムで現役引退の意向を表明した。これに、姉の菜那さんが自身のインスタグラムで思いを寄せた。美帆は「競技人生の進退に関わること」と記し、英語と日本語で今後の去就に言及。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っ