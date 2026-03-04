【モデルプレス＝2026/03/04】タレントの矢口真里が3月3日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を公開した。【写真】43歳元モー娘。「可愛すぎて目の保養」ミニスカ姿で抜群スタイル披露◆矢口真里、ミニスカ×ニーハイブーツの衣装ショット公開矢口は「ちょっと前の衣装たち」と記し、様々な衣装ショットを複数枚投稿。猫耳をつけたカジュアルなデニムロングスカートのコーディネートやボリュームのある白地に黒いドッ