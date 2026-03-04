歌手の工藤静香が4日までにInstagramを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛の声が多数集まった。【写真】工藤静香、手作りちらし寿司など“ひな祭りディナー”完成までの様子も（4枚）パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では「こんなに美しい鯛のアラが売っているとラッキーな気持ちになりませんか？笑ひな祭りはちらし寿司を作りたくなります！そしておっきな蛤！」と