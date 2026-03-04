【モデルプレス＝2026/03/04】インフルエンサーのあま猫が3月2日、自身のInstagramを更新。高級車の納車を報告し、話題を呼んでいる。【写真】車好き美女YouTuber「ボディカラーもお気に入り」ハサミのようにドアが開いた納品車◆あま猫、念願の初マクラーレン納車を報告フェラーリやランボルギーニ、レクサス等の高級車オーナーのあま猫。「遂に念願の初マクラーレン…」「最後のガソリンモデルの750S Spiderが納車されました」と