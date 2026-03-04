Aぇ! groupが、2ndアルバム『Runway』（2月25日発売）に収録されているバラード曲「哀結び」のリリックビデオを公開した。2ndアルバム『Runway』は自身初の初週売上30万枚超えのセールスを記録し、オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得（3/9付）。さらに、音楽番組で初披露した「Fashion Killa♡」のパフォーマンスもトレンド入りを果たしている。そんな中公開された「哀結び」は、流麗なピアノと儚く響くアコースティ