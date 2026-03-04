◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）東京スポーツ杯２歳Ｓ以来の復帰戦となる予定だったテルヒコウ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は回避し、来週のスプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル）に向かうことになった。鞍上は坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝。矢作調教師が３月４日、明