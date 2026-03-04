映画「死霊のはらわた」シリーズで知られる俳優ブルース・キャンベル（67）が、がんと診断されたことを公表した。病状は「治療は可能だが完治しない」タイプだという。 【写真】がんを明かしたキャンベルのインスタ後ろ姿と長文が切ない 本人はSNSで、医師から告げられた瞬間を振り返り、「最近は健康問題を『チャンス』って呼ぶらしいから、そうしよう。僕にもそれが来た」「正直ショックだった。君たちも驚