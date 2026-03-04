JR西日本提供 遮断機や警報機のない「第4種踏切」での事故を防ごうと、JR西日本は3日、瀬戸内市邑久町山田庄にある赤穂線の「第二一丁目踏切」に新型踏切ゲートを設置しました。岡山県で初めての設置です。 新型踏切ゲートはバーが斜め上に動くのが特徴で、トラクターなどの小型特殊自動車に乗ったまま通行できるということです。これまでの踏切ゲートはバーが上にしか動かず、持ち