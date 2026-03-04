リバプールはウォルバーハンプトンに1-2敗れたイングランド1部リバプールは現地時間3月3日、プレミアリーグ第26節でウォルバーハンプトンと対戦し、1-2で敗れた。後半終了間際に勝ち越しゴールを許す痛恨の結果となり、地元紙「リバプール・エコー」は「リバプールの今季において最も恥ずべき敗北」と厳しい評価を下している。試合は0-0で迎えた後半33分に先制を許す展開となったが、同38分にFWモハメド・サラーが同点ゴールを