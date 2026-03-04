ホッフェンハイムDF町田浩樹がボールを使ったトレーニングを開始今シーズンのブンデスリーガ開幕戦となるレバークーゼン戦で負傷していたホッフェンハイムの日本代表DF町田浩樹が、負傷から約半年が過ぎてボールを使ったトレーニングに復帰したと報じられている。ドイツ「Liga Insider」が伝えた。左利きの大型左サイドバックとして、森保ジャパンでも高い期待を寄せられている町田は、今シーズンの開幕前にベルギー1部サン＝