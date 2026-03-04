前線を伴った低気圧の影響で県内では4日未明かけて雪が降ったところがありました。低気圧は今後日本の東に進む見込みで、警報級の大雪の可能性は低くなりましたが、積雪の多い傾斜地では雪崩に注意が必要です。北佐久郡軽井沢町にあるJR軽井沢駅前の現在の様子です。前線の影響で県内では3日から中部と南部を中心に雪が降り、午前9時までの24時間に降った雪の量は、軽井沢で9センチ、上田市菅平で7センチなどとなっています。日中