死去したイランの最高指導者アリ・ハメネイ師の後継者に次男のモジュタバ・ハメネイ師（56）が選出されたと、イランメディアが3日（現地時間）報じた。英国に本社を置くイラン反政府メディアのイランインターナショナルはこの日、情報筋を引用してこのように伝えた。モジュタバ師は死去した父と同じくイランの強硬保守陣営と軌を一にする。イラン内部で政権反対勢力を弾圧し、外敵に対しては断固たる政策方向を支持してきた。イラ