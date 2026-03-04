静岡県内の公立高校で入学試験が始まり日の４日、5つの教科で筆記試験が行われています。公立高校の入試は静岡県内の県立や市立高校あわせて93校で行われ初日の４日、国語や数学、英語など主要5教科の筆記試験が実施されています。このうち、静岡市葵区の静岡県立静岡高校では受験生たちが緊張した面持ちで試験に臨みました。静岡県教育委員会によりますと、全日制の志願状況は1万6954人の募集定員に対し志願者数が1万6895人で志願