中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月4日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は3日の記者会見で、国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長がイランで組織的な核兵器開発計画は確認されていないとし、他国にはそれぞれの政治的な考慮があるかも知れないと述べたことについて、イランの原子力平和利用の正当な権利を尊重し、対話と交渉によって核問題を解決するよう呼びかけた。毛氏は次のように述べた