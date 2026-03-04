◇NBAブルズ108ー116サンダー（2026年3月3日ユナイテッド・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が3日（日本時間4日）に本拠地サンダー戦でベンチ入りしたが出場機会はなかった。チームは最終Q終盤に12ー0のランで猛追したが及ばず敗戦した。前回の試合となった1日（同2日）の本拠地バックス戦では最終Qに出場機会が訪れた。ブルズが大量リードする中で、残り55秒からコートに立つと大歓声に包まれた。残り21秒でスチー