EXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、EXILE TETSUYAが4日、都内で行われたワークマン「ZERO-STAGE新作発表会」に登壇。ファン付きウェアの最新アイテムを着用し、ファッションショー風にお披露目したほか、TAKAHIROが新作に込めた思いを、書にしたためて発表した。【写真】かっこよすぎる…ポーズを決めて登場したEXILE TAKAHIRO＆橘ケンチらこれまでもワークマンとコラボレーションしてきたTAKAHIRO。「びっくりするくらい軽くて伸縮性