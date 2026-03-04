衆院予算委の省庁別審査で説明する片山財務相＝4日午前衆院予算委員会は4日午前、2026年度予算案に関し、府省庁ごとに専門的に質疑する「省庁別審査」を開催した。片山さつき財務相は、予算が月内に成立しなかった場合「国民生活に大きな影響が生じる恐れがある」と述べ、野党に早期成立に向け協力を要請した。野党はまず暫定予算案の編成で対応し、審議を尽くすべきだと主張したが、片山氏は否定的な考えを示した。与党は13日