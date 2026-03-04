「退職代行モームリ」のホームページ画面＝2月退職希望者の勤務先との交渉を違法に弁護士にあっせんした際の紹介料を別の名目で払って仮装したなどとして、警視庁は4日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で、「退職代行モームリ」運営会社社長の谷本慎二容疑者（37）や弁護士ら計4人を追送検した。谷本容疑者以外に追送検されたのは妻（31）、弁護士法人オーシャンの梶田潤弁護士（45）と、弁護士法人みやびの佐藤秀樹