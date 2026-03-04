愛知県瀬戸市の小学生が卒業を前に、大阪・関西万博への修学旅行を案内してくれた「万博おばあちゃん」と再会しました。 【写真を見る】“万博おばあちゃん” 去年大阪･関西万博会場を案内した地元愛知･瀬戸市の小学6年生に再会 ｢この交流が万博から始まっていることに感謝｣ 「万博おばあちゃん」こと瀬戸市の山田外美代さん76歳は、去年の大阪・関西万博で「皆勤賞」を達成し、万博を訪れた最多日数でギネス世界記録を更新しま