オリンピックで日本女子最多10個のメダルを獲得した、スピードスケートの高木美帆（高ははしごだか）選手（31）が現役を退く意向を発表しました。高木選手は自身のSNSを更新。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を、私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と明かし、このタイミングでの発表については「もし最後になるならば、私のスケート人生の一区切りとなる瞬間をここ