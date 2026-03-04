「トンネルの下のトンネル」で住宅地をワープ！神奈川県は2026年2月26日、小田原市内で整備を進めている都市計画道路「城山多古線」について、一般公募を行った新しいトンネルの名称が決定したと発表しました。併せて、同路線を含めた事業中区間の開通時期も公表しています。【住宅地を“ワープ”する!?】これが「小田厚トンネルの下を走るトンネル」です（写真・地図で見る）名称を公募していた新トンネルは、県道城山多古線