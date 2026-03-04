犬の『里親に絶対なってはいけない人』の共通点５選 近年、ペットショップやブリーダーから犬をお迎えするのではなく、保護犬を家族としてお迎えするご家庭が増えています。とても喜ばしいことですが、中には「やっぱり無理」と犬が施設に帰ってきてしまい、余計に心が傷つけられてしまうことも……。 現在の環境や状況、里親を希望する人の性格によっては、里親にならない方が両者のためになることもあります。