【趣味と遊びの“新定番”】年々、水への関心、こだわりが高まっている。それを受けて、特別感のあるプレミアムウォーターも続々登場。天然水ほか、付加価値のある水をチェックしてみよう！＊＊＊「ミネラルウォーターは、栄養タイパの良い賢人アイテムです」とは藤原奈津子さん。「ここ数年は栄養リテラシーが高まり、ビタミンやたんぱく質、ミネラルなどの栄養素への理解、関心が格段にアップしていると感じています」と